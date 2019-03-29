9012 رخصة تخفيضات لـ 50 مليون منتج وسلعة خلال 75 يوما

بلغ عدد المنتجات والسلع المخفضة والمعروضة عبر تطبيق "تخفيضات" على الأجهزة الذكية التابع لوزارة التجارة والاستثمار 50.34 مليون سلعة، وذلك منذ بداية العام الجاري 2019 حتى منتصف شهر مارس أي خلال 75 يوما.

وقـــــال لـ"الاقتصـــــــــادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، "إن الوزارة أصدرت 9012 رخصة تخفيضات خلال الفترة ذاتها من العام عبر التطبيق"، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ 304.058 مستخدم.

وأشار إلى تمكن أصحاب المراكز والمحال التجارية من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني واختيار نوع التراخيص، ثم اختيار التراخيص الموسمية، وتسجيل العلامة التجارية، أو رقم السجل التجاري، أو الوكالة، وأخيرا رفع قائمة بالمنتجات المشمولة في ترخيص التخفيضات الموسمية.

وفقا للنظام فإنه لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية أو إعلانها بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وعلى المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل، والاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص.

ويجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10 في المائة من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات، كما يجب على المحل أن يضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده، ولا يجوز عرض منتجات أخرى مخفضة لم تتضمنها القائمة المشمولة بالترخيص.

بحسب الوزارة، فإن التخفيضات تنقسم إلى أربعة أنواع، أولها التخفيضات الجزئية التي تمنحها الوزارة للمحال التي ترغب في إجراء تخفيضات جزئية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من المنتجات المعروضة في المحل ويحق له ذلك ثلاث مرات في السنة فقط.

وثانيا التخفيضات الشاملة، وهو ترخيص تمنحه الوزارة للمحال التي ترغب في إجراء تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات في المحل خاضعة لها، ويحق له ذلك ثلاث مرات في السنة فقط.

أما التخفيضات الموسمية، فهي ترخيص يمنح للمحال التي ترغب في إجراء تخفيضات دون فقدان أي يوم من رصيد التخفيضات المتوافر لديها وذلك قبل بداية مواسم محددة بأسبوع، وأخيرا التخفيضات العامة وهي للمحال التي ترغب في إجراء تصفية نهائية للمحل، بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط أو إحداث تجديدات شاملة في المحل، أو بسبب نقله من مكان إلى آخر.

وتتضمن العقوبات غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا لكل من قام بإجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

وإذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات إضافة إلى العقوبات المقررة.