انقطاع كهربائي جديد يصيب فنزويلا بالشلل.. و200 مليون دولار خسائره على الاقتصاد يوميا

تواصلت حالة الشلل في فنزويلا أمس لليوم الثالث مع عطل هائل جديد يصيب التيار الكهربائي في البلاد، ويثير القلق والغضب بين السكان الذين دعاهم زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى التظاهر السبت.

وبحسب "الفرنسية"، فقد كان التيار الكهربائي يعمل بشكل متقطع في كراكاس ومناطق أخرى في البلاد بسبب عطل جديد صباح الأربعاء، وأدى ذلك إلى إلغاء الجهود التي سمحت باستعادته بنسبة 85 في المائة في الليلة السابقة.

وأكدت الحكومة أن انقطاع الكهرباء "هو نتاج عدم استقرار التيار سببه الهجوم" الذي تقوده المعارضة، شاجبة في المساء ما اعتبرته "أخطر اعتداء إرهابي بتاريخ فنزويلا".

وأعادت الحكومة التأكيد على أن العطل سببه اندلاع حريق في محطة جوري في الجنوب، التي توفر 80 في المائة من إمدادات الكهرباء.

ولم تحدد الحكومة مدى هذا العطل ولا تاريخ عودة الوضع إلى طبيعته. وقررت في المساء تمديد التوقف عن العمل الخميس، إضافة إلى إغلاق المدارس.

وقبيل ذلك، دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو مؤيديه إلى التظاهر من جديد السبت في أنحاء البلاد كافة للاحتجاج على تدهور الخدمات العامة.

وأعلن رئيس البرلمان، الذي تعترف به 50 دولة رئيسا بالوكالة "لم يعد هناك نور، لا يمكننا أن نقف متفرجين".

وردا على جوايدو، أوضح الرئيس مادورو للقناة العامة "في تي في" عبر الهاتف "نحن نتحرك بشكل كبير في أنحاء البلاد كافة"، داعيا إلى "عدم التسامح إطلاقا" مع ما يقول إنها أعمال عنف يقوم بها معارضوه.

وبمواجهة الصعوبات، يعيش الفنزويليون حالة من القلق والإرهاق في ظل هذا الشلل الجديد، الثاني خلال ثلاثة أسابيع، بعد الانقطاع الكبير للكهرباء من 7 إلى 14 آذار (مارس).

ويقول نستور كارينيو وهو يسدل ستارة مقهى البيتزا الخاص به في أحد الأحياء الراقية في كاراكاس "البضاعة تفسد، لا يوجد مياه، وسائل النقل لم تعد تعمل أغلب الوقت، ولا يوجد وسيلة اتصال، لا أعرف شيئا عن عائلتي، نعيش حالة انعدام الأمان".

وتوقفت كذلك ماكينات السحب الإلكترونية عن العمل، وبقيت المدارس والجامعات خالية من طلابها، فيما أغلق المترو وازدحمت الحافلات القليلة، التي تواصل العمل، وفق ما لاحظ صحافيو فرانس برس.

وذكرت ميلدريد تيخيراس البالغة من العمر 48 عاما بغضب "تخرج ولا تعرف ما إذا كنت ستكون قادرا على العودة إلى المنزل، وإذا كنت ستجد شيئا لتناوله، والآن، لا نور ولا ماء. بلغت الأمور الحضيض في فنزويلا".

ويطال انقطاع الكهرباء 21 من 23 ولاية فنزويلية، بحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بعرض الوضع في البلاد.

وإضافة إلى عدم وجود كهرباء، يثير وجود عسكريين روس على الأراضي الفنزويلية توترا في المناخ السياسي.

وعلق جوايدو على وجود القوات الروسية في فنزويلا بالقول "يبدو أن حكومة مادورو لا تثق بعسكرييها، ولذا استقدمت عسكريين من الخارج".

وأعلنت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وصول طائرتين روسيتين إلى كاراكاس تنقلان نحو 100 عسكري و35 طنا من العتاد.

ويقدر الخبراء أن العطل الكهربائي يكلف الاقتصاد الفنزويلي خسائر بقيمة 200 مليون دولار في اليوم.

والنتائج مأساوية أيضا على المستشفيات، ويبكي جونيور فيليز ابنه الرضيع وهو يقول "كان في العناية المشددة وتوفي بسبب توقف التدفئة عند انقطاع الكهرباء فالمستشفى غير مزود بمولد".

ومنذ سنوات، تزايدت حالات انقطاع الكهرباء في هذا البلد الذي كان فيما مضى الأكثر ازدهارا في أمريكا الجنوبية.

وتؤكد الحكومة دائما أن السبب في تلك الأعطال هي عمليات تخريب تقودها المعارضة أو هجمات خارجية.

لكن جوايدو يرفض ذلك، مؤكدا "لا يوجد تفسير منطقي وموثوق .. ليس هجوما إلكترونيا ولا خللا كهرومغناطيسيا، يقولون الآن إن السبب هو التخريب، مع أن الجيش يقوم بحراسة كل المنشآت الكهربائية".