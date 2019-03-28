كودلو: أمريكا قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين وتبقي البعض الآخر ساريا في إطار آلية لتنفيذ إتفاق تجاري بين البلدين.

وأدلى كودلو بتعليقاته للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي بينما تتفاوض الصين والولايات المتحدة على اتفاقية للتجارة لتخفيف ثمانية أشهر من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى بكين اليوم الخميس لجولة جديدة من محادثات التجارة مع مسؤولين صينيين. وستعقب هذه المحادثات جولة جديدة في واشنطن الأسبوع القادم.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الأربعاء إن الصين قدمت مقترحات بشأن عدد من القضايا تذهب إلى مدى أبعد مما عرضته في السابق، بما في ذلك النقل القسري للتكنولوجيا.