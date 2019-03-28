مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مؤشر بورصة البحرين العام عند مستوى 1,413 بارتفاع قدره 0.44 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 785.54 بانخفاض قدره 0.20 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم 5 ملايين و196 ألفا و854 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و532 ألفاً و790 ديناراً , نُفذت في 90 صفقة.