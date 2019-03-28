البلاديوم يهبط 6 % مواصلا التراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق

هبطت أسعار البلاديوم أكثر من 6 في المئة أثناء التعاملات اليوم الخميس موسعة خسائرها الحادة من الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح وسط مخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا قد يقوض الطلب على المعدن.

وتراجع المعدن الشائع الاستخدام في محفزات تنقية العادم بمحركات السيارات إلى 1353.50 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، قبل ان يتعافى قليلا إلى 1361.05 دولار بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة سجل البلاديوم أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من عامين مع هبوطه الأسعار 6.3 في المئة بفعل مبيعات لجني الأرباح.

وخسرت أسعار البلاديوم أكثر من 250 دولارا منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1620.52 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.