مدير الغرفة التجارية البريطانية: بريكست 3 سنوات من الدوران في حلقة مفرغة

انتقد مدير عام الغرفة التجارية البريطانية الساسة بسبب ما وصفه بأنه قضاء "ثلاث سنوات من الدوران في حلقة مفرغة" في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال أدام مارشال إن قطاع الأعمال في حاجة لاتخاذ قرارات "في مواجهة الاضطرابات السياسية الراهنة" في البرلمان البريطاني .

وقال مارشال، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الغرف التجارية البريطاني ،الذي يمثل نحو 75 ألف شركة يعمل بها خمسة ملايين شخص :"أقول لـ(برلمان) ويستمنستر : إننا نشعر بخيبة أمل . إننا غاضبون. لقد تركتم قطاع الأعمال البريطاني يتراجع".

وأضاف موجها الكلمة لنواب البرلمان :"لقد ركزتم على الكلمات الرنانة ، وليس الجوهرو على الخطط وليس الاستراتيجية . على السياسات وليس الرخاء . على الاستماع وليس الإنصات".

وأضاف :"كنتيجة لذلك ،لا يزال قطاع الأعمال والمجتمعات في كل جزء من المملكة المتحدة في حالة ارتياب إزاء توقيت بداية المستقبل - ناهيك عما يحمله".

وقال مارشال إن بعض قطاعات الأعمال "تواجه تحديات ضخمة ، وتحسب تكلفة الغموض مع استمرار المأزق السياسي في ويستمنستر".

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية تشمل زيادة التكاليف وخسارة طلبات وعقود تم تعليقها أو لم يتم تجديدها واستثمارات تم تأجيلها أو الغاءها".