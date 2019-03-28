مسؤولون أمريكيون: الصين تقدم مقترحات غير مسبوقة لحل النزاع التجاري

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الصين قدمت مقترحات غير مسبوقة خلال محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا مثل النقل القسري للتكنولوجيا مع عمل الجانبين على تخطي العقبات المتبقية أمام إبرام اتفاق لإنهاء حرب تجارية طال أمدها.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية إضافية على واردات صينية بنحو 250 مليار دولار العام الماضي في خطوة لحمل الصين على تغيير الطريقة التي تدير بها تجارتها الخارجية وعلى فتح اقتصادها أمام الشركات الأمريكية.

ومن بين مطالب ترمب أن توقف بكين ممارسات تقول واشنطن إنها تؤدي إلى سرقة ممنهجة لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية والنقل القسري للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، من بين أربعة مسؤولين بارزين تحدثوا إلى رويترز، إن الصين قدمت مقترحات خلال المحادثات كانت أكثر إيجابية مما سبق بما في ذلك مقترحات تتعلق بنقل التكنولوجيا.

وأضاف أن المفاوضين حققوا تقدما فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقات المكتوبة التي صيغت لتهدئة المخاوف الأمريكية.

لكنه أشار إلى أن المحادثات "لم تصل بعد إلى المنطقة التي يستهدفونها" مضيفا أن المفاوضين الصينيين "يتحدثون عن النقل القسري للتكنولوجيا بطريقة لم تحدث من قبل من حيث النطاق والتفاصيل".

وقال إن المحادثات ستستمر ما دام هناك تقدم يتحقق في القضايا الرئيسية.

وأضاف مسؤول آخر بالإدارة "قد تستمر حتى مايو أو يونيو ، لا أحد يعلم. قد يتم ذلك في أبريل نيسان.. لا نعلم" مشيرا إلى أن الجانبين مازالت بينهما خلافات بشأن حقوق الملكية الفكرية وكيفية تنفيذ أي اتفاق.

وقال المسؤول الثاني "بعض الرسوم الجمركية ستظل مفروضة... سيكون هناك تخفيف في هذا المجال لكن لن نتخلص من كل الرسوم الجمركية. لا نستطيع".

وقالت المسؤول الأول إن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومجتمع الأعمال لموقف ترمب المتشدد من الصين أكسبه جرأة في الدفع لإبرام اتفاق يتناول كل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة في التجارة مع بكين.