أكثر من 9 مليارات ريال اعتمدها الصندوق الصناعي العام الماضي للمشاريع الصناعية

أكّد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، في لقاء مفتوح مع الصناعيين والمستثمرين بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، أن الصندوق الصناعي يعمل على تمكين المستثمر عبر رفع معايير ومستوى الخدمات المقدمة للصناعيين من البرامج التي تلبي متطلباته وتسّهل الإجراءات المقدمة بشكل فعّال وهادف.

وأشار إلى أن الصندوق أتاح حزمة من المنتجات التي تحسِّن من تجربة العميل كرفع كفاءة إجراءات القروض، ومنتج مصنع وقرض صناعي وهو إحدى ثمار التكامل مع عدد من الجهات، بالإضافة إلى دعم رحلة المستثمر، فضلاً عن حزمة من المنتجات المالية المواكبة والحلول الاستشارية والحوافز لرفع جاذبية القطاع.

وجاء لقاء مدير الصندوق الصناعي بالصناعيين في مكة المكرمة بهدف التعرف على التحديات التي تواجههم بالمنطقة، واستعراض الحلول الممكنة بما يجعل القطاع الصناعي فاعلاً ومؤثراً في حقبة التحولات الصناعية.

وبين المعجل أن الصندوق اعتمد في منطقة مكة المكرمة خلال آخر عشر سنوات 294 قرضاً لـ265 مشروعاً صناعياً بقيمة تجاوزت 17 مليار ريال، وحازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نسبة 82% من عدد القروض التي قُدمت.

وقال : "حققنا العام الماضي نتائج مميزة في الصندوق الصناعي على مستوى أرقام التمويل والمشاريع، وعلى مستوى إطلاق الاستراتيجية الجديدة والبرامج التمويلية المختلفة، فقد تجاوزت اعتمادات الصندوق خلال العــام المالــي 2018 ما قيمته 9 مليارات ريال أسهمت في إنشاء 108 مشاريع صناعية تجاوز إجمالي استثماراتها 35 مليار ريال، حيث بلغت نسبة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 84% مــن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام الماضي".

يُذكر أن الصندوق الصناعي عمل على استحداث منظومة من المنتجات والمبادرات بهدف تلبية تطلعات المستثمرين، حيث أطلقت ثلاثة برامج رئيسة هي : برنامج (تنافسية) لدعم وتحفيز المنشآت الصناعية للانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع والاستثمار في تحسين كفاءة الطاقة، وبرنامج (توطين) لدعم المحتوى المحلي بالإضافة إلى برنامج (آفاق) في مرحلته الأولى لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر التمويل، فضلاً عن حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية.