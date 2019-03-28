نائب رئيس الوزراء الصيني يعقد محادثات تجارة مع مسؤولين أمريكيين اليوم

قالت وزارة التجارية الصينية اليوم إن ليو خه نائب رئيس الوزراء سيعقد محادثات تجارية الليلة مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إفادة صحفية إن من المتوقع أن تستمر المحادثات ليوم كامل غدا الجمعة.

وأضاف أن الجانبين حققا بعض التقدم خلال محادثات هاتفية سابقة لكن مازال هناك الكثير من العمل لإنجازه.