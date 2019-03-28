أسعار النفط تهبط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم ، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67.56 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن أحدث إغلاق لها. كان برنت أغلق منخفضا 0.2 بالمئة أمس الأربعاء.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59.09 دولار للبرميل، بتراجع 32 سنتا أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة. ونزل غرب تكساس 0.9 بالمئة يوم الأربعاء.

تعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع المخزونات الأمريكية، لكن المحللين أشاروا إلى دعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء غير أعضاء مثل روسيا، في إطار ما يطلق عليه أوبك+، لتقليص الإنتاج.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا "تراجع اليوم لا يخرج مبرر الرهان على ارتفاع الأسعار في المدى القصير عن مساره وهو أن كلا من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتعطيلات المعروض ستطغى على مخاوف النمو العالمي وتنامي الإنتاج الأمريكي."

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي 2.8 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تنخفض 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن صادرات الخام نزلت بمقدار 506 آلاف برميل يوميا.