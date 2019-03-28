مجلس العموم البريطاني يصوت لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي



صوت نواب مجلس العموم البريطاني لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي من موعده المقرر غداً الجمعة 29 مارس إلى 12 أبريل المقبل إذا لم يتم تأييد الاتفاق النهائي، وإلى يوم 22 مايو في حال العكس.

وصوت 441 نائباً على دعم تعديل تاريخ الخروج الذي أُقّر بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية مقابل معارضة 105 نائباً.

كما صوت النواب على رفض ثمان اقتراحات قدمها نواب من مختلف الكتل السياسية ليكون أحدها بديلاً عن اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت في وقت سابق استعداها للتنحي من منصبها إذا جرى تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في ثالث محاولة بالبرلمان، وذلك من أجل كسب دعم عشرات المعارضين لها داخل حزب المحافظين.