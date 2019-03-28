الأسهم السعودية تصعد 1 % بدعم المصارف .. والمؤشر عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2015

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015 عند 8766 نقطة بمكاسب 87 نقطة بنسبة 1 في المائة بدعم "المصارف" مسجلة أفضل أداء يومي منذ أسبوع تقريبا. وجاء أداء مؤشر "إم تي 30" أفضل حيث ارتفع 1.1 في المائة ليغلق عند 1297 نقطة بمكسب 14 نقطة. وترتكز السوق حاليا على مستوى 8700 نقطة كدعم بينما تسعى في إكمال سلسلة ارتفاعاتها حتى مستويات 8837 نقطة. وحتى الآن عشرات الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية السنوية بعد، وبلغت الأرباح المجمعة حتى الآن 106 مليارات ريال تقريبا.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8678 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 8766 نقطة رابحا 1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8667 نقطة فاقدا 0.13 في المائة. وارتفعت السيولة 1 في المائة بنحو 38 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 29 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 122 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة إلى 106 آلاف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الإعلام والترفيه" حيث انخفض بنسبة 0.2 في المائة. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 926 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 702 مليون ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 303 ملايين ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الخبير ريت" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 9.87 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 16.20 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مصرف الإنماء" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 24.26 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 44.15 ريال، وحل ثالثا "تهامة للإعلان" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 44.15 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 350 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 316 مليون ريال، وحل ثالثا "الطيار" بقيمة 264 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية