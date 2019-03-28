«نمو» تفقد 7 نقاط مع انخفاض السيولة إلى 1.2 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" سبع نقاط بنسبة 0.21 في المائة لتغلق عند 3650 نقطة. وانخفضت السيولة 32 في المائة إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل ثمانية آلاف ريال للصفقة. وتراجعت الأسهم المتداولة 41 في المائة إلى 60 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 147 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع سهمين. وتصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 13.70 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.67 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال. بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 80 ريالا، يليه "العمران" بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 17.44 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 27.95 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 426 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 339 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 224 ألف ريال.