تخصيص موقع لأول مصنع لتجميع السيارات في الجبيل الصناعية

وقعت الهيئة الملكية في الجبيل أمس، إشعار تخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات، في مدينة الجبيل الصناعية، مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سنام" بالتعاون مع شركة سانج ينج الكورية، بحضور المهندس مصطفى المهدي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل وبدر الشمري ممثل الهيئة الملكية مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار، وفهد الدهيش من جانب الشركة. وتضمن الإشعار تخصيص أرض مساحتها 84174 مترا مربعا، وسيملك المصنع طاقة إنتاجية تبدأ بعشرة آلاف سيارة في السنة وستصل إلى 30 ألف سيارة في السنة، وذلك ضمن خطة الهيئة الملكية في الجبيل الموضوعة لتطوير وضخ مدينة الجبيل الصناعية بمزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية في مجال الطاقة والصناعة والاستثمار التجاري وفي إطار توجه المملكة من خلال رؤيتها 2030 الداعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات باستثمار يقدر بنحو 700 مليون ريـال، ومن المتوقع أن يوفر المشروع المزعومة إقامته 300 فرصة عمل مباشرة، ويعتبر المشروع ذا قيمة مضافة للمدينة حيث يعد أول مصنع لتجميع المركبات في المدينة.