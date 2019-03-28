الاسترليني يهبط بعد قول الحزب الديمقراطي الوحدوي إنه لن يدعم اتفاق ماي

تراجع الجنيه الاسترليني عن مستوى 1.32 دولار في أواخر التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن قال الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يساند حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه لن يدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتخلى الاسترليني عن مكاسبه واتجه للهبوط بعد أن قالت أرلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي لقناة سكاي التلفزيونية إنها لا يمكنها أن تنضم إلى شيء من شأنه أن يلحق ضررا "بوحدة" المملكة المتحدة.



وتراجعت العملة البريطانية إلى 1.3182 دولار، منخفضة 0.1 بالمئة عن مستواها في بداية جلسة التداول.

وكانت صعدت 0.2 بالمئة إلى 1.3221 دولار قبيل بيان الحزب الديمقراطي الوحدوي.

