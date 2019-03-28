بورصة وول ستريت تغلق منخفضة وسط هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء مع هبوط عوائد السندات الأمريكية مجددا واستمرار التقلبات في منحنى العائد وهو ما يذكي القلق بشأن النمو.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 32.21 نقطة، أو 0.13 في المئة، إلى 25625.52 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.09 نقطة، أو 0.46 في المئة، ليغلق عند 2805.37 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 48.15 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 7643.38 نقطة.

