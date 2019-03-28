رومانيا تبيع سندات قيمتها 3 مليارات يورو

قال مصدر مسؤول إن رومانيا تستعد لبيع سندات دولية بقيمة 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار) وهو أكبر طرح لها بالعملة الأوروبية، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الرومانية لخفض ضريبة مصرفية متنازع عليها، والتي أدت إلى اضطراب أسواق المال هددت بخفض تصنيف رومانيا الائتماني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته القول إن رومانيا طرحت 3 فئات من السندات منها سندات مدتها 30 سنة بقيمة 35ر1 مليار يورو. وبحسب المصدر فإن حجم الاكتتاب في الفئات الثلاث بلغ حوالي 2ر7 م ليون يورو.

وبحسب بلومبرج فقد استفادت رومانيا من إقبال المستثمرين على سندات الاقتصادات الصاعدة بعد تراجع البنوك المركزية في الدول الكبرى عن توجهاتهم نحو زيادة أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، فإن حكومة رومانيا اقنعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بعدم خفض التصنيف الحالي وهو بي.بي.بي. سالب متعهدة بتغيير الضرائب المثيرة للجدل بما في ذلك الضريبة التي تقرر فرضها على المعاملات المصرفية في نهاية .2018

