البلاديوم يهبط 7% بفعل مبيعات لجني الأرباح في أعقاب صعود حاد

هوت أسعار البلاديوم حوالي 7 في المئة اليوم الأربعاء مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من عامين، مع قلق المستثمرين من أن الأسعار وصلت إلى مستويات شديدة الارتفاع بسرعة كبيرة وهو ما أثار مبيعات لجني الأرباح.

وتضاعفت أسعار البلاديوم الذي يستخدم لكبح الانبعاثات الضارة من محركات السيارات، إلى المثلين تقريبا لتبلغ مستوى قياسيا عند 1620.52 دولار للأوقية (الأونصة) الأسبوع الماضي، من 832 دولارا في أغسطس آب 2018.

لكنها هبطت 6.7 بالمئة إلى 1444.51 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، في ثاني يوم من الخسائر الحادة، لتسجل أكبر هبوط ليوم واحد منذ يناير كانون الثاني 2017.

وقال أحد المتعاملين إن هبوط الأسعار اكتسب قوة دافعة مع نزول البلاديوم عن مستويات فنية مما أثار مبيعات تلقائية. وتراجع المعدن عن متوسطه المتحرك في 50 يوما للمرة الأولى منذ أغسطس آب.

وأعطت توقعات اقتصادية متشائمة دعما محدودا فقط للذهب الذي ينظر إليه بشكل تقليدي على أنه استثمار آمن في أوقات الشكوك الاقتصادية. وتراجع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1310.56 دولار للأوقية.

