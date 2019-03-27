وزارة الثقافة تطلق مهرجان البحر الأحمر الدولي في 2020

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عن انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي ستقام نسخته الأولى في عام 2020، في جدة التاريخية على ساحل البحر الأحمر.

وسيركز مهرجان البحر الأحمر السينمائي على استضافة المواهب السعودية الصاعدة، والأعمال العربية الجديدة، اضافة الى الأنماط السينمائية الجديدة في السينما العالمية.

ويتخذ المهرجان هدفاً رئيسياً في رعاية الحركة السينمائية المحلية الصاعدة، واعادة تأسيسها بعد عقود من التوقف، عبر رفع الانتاج السنوي من الأفلام السعودية وحفز سوق التوزيع والعروض المحلية. ويهدف المهرجان الى توفير قاعدة صلبة وحيوية للصناعة السينمائية تعزز من حيوية المجتمع ومن تنوّع الاقتصاد وفق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

ويلتحق بالمهرجان “معمل البحر الأحمر للأفلام”، وهي حاضنة لمشاريع الأفلام المحلية تعمل طيلة العام وفق برامج إقامة وإعاشة للمخرجين والمنتجين، على تأهيل مشاريعهم السينمائية الحديثة من خلال رعايتها في كل مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع وفق أرفع المعايير العالمية المعتمدة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي هي مبادرة غير ربحية تصدر عن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. وهي مؤسسة حديثة تم تسجيلها وفق الأنظمة السعودية، كأحد الجهات الفاعلة التي تعنى بدعم قطاع الأفلام المحلية عبر اثراء المحتوى الفيلمي المحلي وتوسيع الصناعة نحو آفاق دولية. يرأس وزير الثقافة، سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مجلس أمناء المؤسسة، فيما يشغل المخرج والمنتج محمود صباغ منصب رئيسها التنفيذي.