السودان يجمًد آلية تحديد سعر الصرف اليومي

قال موقع اخباري مؤيد للحكومة اليوم الأربعاء إن السودان جمًد لأجل غير مسمى استخدام آلية لتحديد سعر الصرف اليومي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي السوداني عن آلية "صنًاع السوق" لتحديد سعر الصرف على أساس يومي والتي تضم مدراء مصارف وشركات للصرافة وخبراء اقتصاديين.

وتم اتخاذ تلك الخطوة، التي سمحت بهبوط حاد في قيمة العملة المحلية، في إطار حزمة إجراءات استهدفت التغلب على أزمة اقتصادية.

لكن المركز السوداني للخدمات الصحفية قال اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر في آلية تحديد سعر الصرف، إن قرار التجميد اتخذه محافظ البنك المركزي بعد اجتماع مع أعضاء الآلية لمراجعة عملها.

ولم يذكر الموقع الاخباري مزيدا من التفاصيل ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي للحصول على تعقيب.

ويعانى اقتصاد السودان صعوبات منذ أن انفصل الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع انتاجه النفطي وحارما الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الأجنبية.