الاسترليني يقفز بعد تقرير بأن جونسون سيدعم اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء بفعل تقرير قال إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيدعم اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت بالتنحي من منصبها إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الاتفاق.

وصعد الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3269 دولار، وهو أعلى مستوى له في خمسة أيام، بعد التقرير الذي كتبه نائب المحرر السياسي لصحيفة تايمز البريطانية.

وأمام اليورو، قفز الاسترليني 0.53 بالمئة إلى 84.87 بنس وهو أعلى مستوى له في عشرة أيام.