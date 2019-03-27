تراجع العجز التجاري الأمريكي مع انخفاض الواردات

أدى التراجع السريع للواردات الأمريكية خلال يناير الماضي إلى تراجع العجز التجاري، بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم.

وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري تراجع خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 51.1 مليار دولار مقابل 59.9 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

يأتي ذلك في حين كان المحللون يتوقعون تراجع العجز إلى 57 مليار دولار مقابل 59.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها وفقا للبيانات الأولية.

كان عجز الميزان التجاري في ديسمبر الماضي هو الأعلى منذ أكتوبر 2008 عندما سجل 60.2 مليار دولار.

جاء التراجع الأكبر من التوقعات لعجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي على خلفية تراجع الواردات بنسبة 2.6 % إلى 258.5 مليار دولار بعد ارتفاع بنسبة 2.1 % إلى 565.3 مليار دولار.

وأظهرت قيمة واردات النفط الخام تراجعا ملموسا خلال يناير الماضي، كما تراجعت السلع الرأسمالية مثل مستلزمات الكمبيوتر وأشباه الموصلات والطائرات المدنية.

في الوقت نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 0.9 % إلى 207.3 مليار دولار خلال يناير الماضي بعد تراجع بنسبة 1.9% إلى 205.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وسجلت صادرات فول الصويا وسيارات الركوب زيادة كبيرة، عوضت التراجع في صادرات الطائرات المدنية.

وذكرت وزارة التجارة أن عجز ميزان تجارة السلع خلال يناير الماضي بلغ 73.3 مليار دولار مقابل 81.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي، في حين سجل الفائض في ميزان تجارة الخدمات زيادة إلى 22.1 مليار دولار مقابل 21.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.