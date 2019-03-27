بورصة مصر تخسر 1.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري غدًا بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.57 % مسجلاً 14554.66 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.31 % ليصل إلى 683.63 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 0.21 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1731.92 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 1.8 مليار جنيه ليصل إلى 808.7 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 911 مليون جنيه.