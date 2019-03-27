إدارة الطاقة: ارتفاع مفاجئ لمخزون الخام الأمريكي الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير هبوطا أكبر من المتوقع.

وزادت مخزونات الخام 2.8 مليون برميل إلى 442.28 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 541 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن معدل استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 367 ألف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل المصافي 2.3 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 896 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 114 ألف برميل يوميا إلى 3.65 مليون برميل يوميا.