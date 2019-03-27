انكماش كبير للعجز التجاري الأمريكي في يناير مع نمو الصادرات

انخفض العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في يناير مع تعزيز الصين مشترياتها من فول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن العجز التجاري انخفض 14.6 بالمئة، في أكبر تراجع منذ مارس آذار 2018، إلى 51.1 مليار دولار في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط أيضا في كبح فاتورة الواردات.

وجرى تعديل بيانات ديسمبر بخفض طفيف لتُظهر اتساع العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار بدلا من 59.8 مليار دولار في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 57 مليار دولار في يناير .

وهبط العجز التجاري الأمريكي مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، 6.4 بالمئة إلى 34.5 مليار دولار في يناير .

وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 7.8 مليار دولار إلى 83.8 مليار دولار في يناير .

وتراجع العجز التجاري في يناير بفعل زيادة الصادرات 0.9 بالمئة إلى 207.3 مليار دولار. وزادت صادرات فول الصويا 0.9 مليار دولار في يناير .

وفي يناير ، انخفضت الواردات 2.6 بالمئة إلى 258.5 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران الماضي.

وهبطت واردات النفط الخام 1.4 مليار دولار، مما يرجع جزئيا إلى انخفاض الأسعار. وبلغ متوسط أسعار النفط 42.59 دولار للبرميل في يناير كانون الثاني، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2016.