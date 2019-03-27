الأسهم الأمريكية تبدا تداولاتها مستقرة مع استمرار مخاوف النمو العالمي

بدات الأسهم الأمريكية تداولاتها مستقرة اليوم الأربعاء مع عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأمريكي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 18.61 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.26 نقطة أو 0.04 بالمئة ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 10.52 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 7702.05 نقطة.