"مسام" يتمكن من انتزاع 1396 لغما خلال الأسبوع الثالث من مارس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2019 من انتزاع 38 لغما مضادا للأفراد و 589 لغما مضادا للدبابات و 696 ذخيرة غير متفجرة و 73 عبوة ناسفة ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الثالث 1396 لغما.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 51.548 لغما زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.