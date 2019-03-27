انخفاض أجر الرئيس التنفيذي لـ "كومرتس بنك" وأعضاء المجلس في 2018

أفاد التقرير السنوي لكومرتس بنك اليوم الأربعاء أن أجر رئيسه التنفيذي انخفض 32 بالمئة في 2018، وذلك على النقيض تماما من الزيادات الكبيرة لأجور الإدارة العليا في دويتشه بنك.

يبرز التناقض اختلاف سياسة الأجور في البنكين الألمانيين اللذين أعلنا الشهر الماضي أنهما يجريان محادثات اندماج.

وحصل مارتن تسيلكه على أجر إجمالي قدره 1.97 مليون يورو انخفاضا من 2.88 مليون يورو في 2017 في حين انخفضت أجور أعضاء مجلس إدارة البنك بنسبة 24 بالمئة.

في المقابل حصل رئيس دويتشه بنك كريستيان سفينج على سبعة مليارات يورو.

وحصل مجلس إدارة دويتشه بنك على أجر اجمالي شاملا المكافآت بلغ 55.7 مليون يورو في 2018 ارتفاعا من 29.8 مليون يورو في العام السابق.

يركز كومرتس بنك، الذي تملك الحكومة 15 بالمئة فيه بعد أن ساهمت في إنقاذه قبل عشر سنوات، على العملاء الأفراد وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما دويتشه فيعمل كبنك استثمار عالمي ضخم.

وانخفضت الأجور في كومرتس بنك رغم ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 865 مليون يورو في 2018 من 128 مليونا وإن كان البنك قلص مستويات الإيرادات المستهدفة.

والأرباح السنوية لكومرتس بنك أكثر من مثلي أرباح دويتشه البالغة 341 مليون يورو.

ورفض البنكان التعقيب عل تباين الأجور بينهما.