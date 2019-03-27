"السعودية للكهرباء" تشغل محطة تحويل وسط حائل بأكثر من 158 مليون ريال

أعلنت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، عن تشغيل محطة تحويل وسط حائل جهد (132/13.8 ك ف)، بتكلفة تتجاوز 158 مليون ريال، ستساهم في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة وزيادة موثوقيتها، وتخفيف الأحمال في وسط مدينة حائل.

وستعمل محطة التحويل الجديدة على تغذية بعض المشاريع الحكومية، مثل مستشفى حائل العام، وتغذية كبار المشتركين مثل المجمعات التجارية والسكنية، وسيتم نقل الأحمال بشكل متتابع ومبرمج من المحطات القائمة إلى المحطة الجديدة.