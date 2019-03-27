"السعودية للكهرباء" تطلق التيار لمشتركي القطاع التجاري خلال 9 أيام

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها بدأت في اختصار اجراءات إيصال الخدمة الكهربائية للقطاع التجاري كمرحلة أولية إلى 9 أيام فقط.

وكشفت الشركة أن طالب الخدمة في القطاع التجاري لا يحتاج إلى تقديم طلب الخدمة إلى الشركة بعد أن تم الربط مع بوابة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آليا إلى "السعودية للكهرباء"، التي بدورها ستقوم بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع المشترك الجديد دون الحاجة لمراجعة الشركة، مشيرةً إلى أن تركيب العداد واطلاق الخدمة الكهربائية للمشترك تتم بعد تسديد الرسوم.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير وتسهيل اجراءات إيصال الكهرباء للمشتركين، مبينة أن هذه الخدمة ستكون في المرحلة الأولى بمدينة الرياض وعلى مستوى الطلبات الجديدة للقطاع التجاري تمهيداً لتعميمها على جميع مناطق المملكة خلال الأشهر القليلة القادمة.