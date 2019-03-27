تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي في السويد خلال الشهر الجاري

أظهر بيان أصدره المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية اليوم تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي خلال شهر مارس الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد القول إن المؤشر سجل 101.7 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة بـ 101.9 في شهر فبراير الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر خلال الشهر الجاري إلى 102 نقطة.

وقد تراجع مؤشر الثقة في قطاع الصناعة من 113 الشهر الماضي إلى 107.5 5خلال مارس الجاري.

وكانت التوقعات تشير إلى أن المؤشر سوف يتراجع إلى 112 نقطة.

وقال المعهد إن ثقة المستهلكين ارتفعت من 93 في فبراير الماضي إلى 94 الشهر الجاري.