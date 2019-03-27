العراق يستأنف تصدير النفط من الجنوب بعد التوقف

قال مسؤولون نفطيون اليوم الأربعاء إن صادرات النفط من جنوب العراق استؤنفت بعد توقف نجم عن سوء الأحوال الجوية.

كان مصدران في شركة نفط البصرة أبلغا رويترز أمس الثلاثاء أن العراق أوقف عمليات تحميل النفط الخام في مرافئ الجنوب بسبب طقس سيء.

وقال مسؤول نفطي كبير "صادرات نفط البصرة استؤنفت في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية."