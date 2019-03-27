مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملاتها اليوم، في الوقت الذي أوقفت فيه أسهم القطاع المالي موجة خسائر استمرت خمسة أيام مع استقرار عوائد سندات الخزانة فوق أدنى مستوياتها في 15 شهرًا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 140.9 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 25657.73 نقطة، كما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.1 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 2818.46 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 53.98 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 7691.52 نقطة.

