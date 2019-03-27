محتال يسرق من «جوجل» و«فيسبوك» 121 مليون دولار

يعتقد كثيرون أن من الصعب أن تتعرض شركات التقنية العملاقة لعمليات احتيال يدبرها أفراد، لكن هذا الأمر حصل بالفعل، فبين عامي 2013 و2015، تم خداع شركتي فيسبوك وجوجل فدفعتا عشرات الملايين من الدولارات لمجموعة محتالين.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف رجل من ليتوانيا يبلغ من العمر 50 عاما، بضلوعه في عملية الاحتيال التي سرقت 121 مليون دولار، (98 مليون دولار من "فيسبوك" و23 مليون دولار من "جوجل").

وأقر إيفالداس ريماسوسكاس بعملية الاحتيال أمام القضاء الأمريكي، ووجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة سرقة بيانات، فضلا عن غسل الأموال، ويواجه عقوبة تصل إلى 30 سنة خلف القضبان عند النطق بالحكم في يوليو المقبل.

وبحسب ما نقلت "بلومبيرج" عن صك الاتهام، فإن ريماسوسكاس، نصب على الشركتين من خلال انتحال صفة شركة "كوانتا كمبيوتر" التي تربطها عدة عقود بكل من "جوجل" و"فيسبوك".

وأوضح المصدر، أن شركتي جوجل وفيسبوك من زبائن الشركة التايوانية التي تعمل في صناعة الإلكترونيات، ونجح المتهم في تزوير عدة وثائق، بفضل تعاونه مع أشخاص لم يجر تحديد هوياتهم.

وقام المحتالون بإنشاء عناوين مزيفة من البريد الإلكتروني، باسم الشركة التايوانية، فضلا عن فواتير وأوراق أخرى مزيفة، وتمكنوا من إقناع "جوجل" و"فيسبوك" بالدفع، وتم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية يديرها المتهم ريماسوسكاس في عدة دول.

وقالت شركة جوجل إنها تمكنت من استعادة الأموال التي قامت بتحويلها، فيما أكدت "فيسبوك" أنها استعادت النصيب الأكبر مما قامت بتحويله.