براتب 50 ألف دولار .. زوجان يبحثان عن مربية لابنتيهما التوأم

فاجأ إعلان غريب عديدا من الأشخاص، إذ نشر زوجان عبر موقع "childcare.co.uk" عن حاجتهما إلى توظيف مربية، بدوام جزئي، حتى تجالس ابنتيهما التوأم براتب يصل إلى 40 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 50 ألف دولار، بحسب الـ"سي إن إن".
ومثل بقية الأطفال بسن خمس سنوات، أوضح الوالدان أن ابنتيهما تشعران بالهوس بأفلام ديزني. وبذلك يرغب الثنائي في توظيف مربية تنتحل شخصية أميرة من أميرات ديزني كل شهر، مثل الأميرة آنا، وموانا، ورابونزل. وهذه ستكون أفضل طريقة لإيصال بعض القيم المهمة لطفلتيهما، التي تتعدد بين العزم، والرحمة، وعدم الخوف، والطموح.
وبحسب الإعلان يجب على المربية أن تكون قادرة على إحداث أجواء ممتعة في المنزل، وأن تتمكن من مشاركة حب شخصيات ديزني مع التوأم.
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