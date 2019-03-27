استعراض فاشل يحول «لامبورجيني» فاخرة إلى حطام

انفجر سائق سيارة فارهة بالبكاء، بعد أن ارتطم بمركبته في أحد الجدران، ما أدى إلى تحطيمها بشكل شبه كامل.

وبحسب موقع صحيفة "مترو" فإن سائق سيارة من طراز لامبورجيني تبلغ تكلفتها نحو 330 ألف دولار، قرر أن يستعرض قوة مركبته أمام عدد من الأشخاص، في أحد الشوارع السكنية الضيقة في لندن.

وقام مالك السيارة (هوراكان بيرفورمانتي) بتنشيط وضع "التحكم في الإطلاق"، وهو ما يجعل (أسرع سيارة في العالم كما يعتقد) تنطلق من السرعة صفر إلى 62 ميلا (100 كلم) في الساعة عبر ثلاث ثوان فقط.

وبعد ثوان فقط من الانطلاق، فقد السائق السيطرة على سيارته لتصطدم بجدار بقوة، ما أدى إلى تحطمها، فيما يبدو أن شجرة منعت السيارة من الانقلاب رأسا على عقب نتيجة قوة الاصطدام بالجدار.

وقال شهود إن السائق خرج من السيارة دون أن يصاب بأذى، فيما أعلنت الشركة المصنعة للسيارة أنها غير مسؤولة عن تنظيم ذلك الحدث، كما أن الشرطة لم تلق القبض على أحد، لعدم وجود أي ضحايا في الحادث.

ويبدو من خلال مظهر السيارة أنها تحتاج إلى تصليحات كبيرة، ووفقا إلى المارة، لقد أراد السائق أن يستعرض بأسرع سيارة، إلا أنه فقد السيطرة، ونظرا لكون الإطارات باردة، ومع انتقاله من الصفر إلى سرعة كبيرة، لذلك تعرض لهذا الحادث.