هاتف يتحول إلى «محفظة جيب»

كشفت تقارير صحافية، أن شركة "شارب" اليابانية تجهز حاليا هاتفا ذا تصميم يمكن وصفه بـ"الجنوني"، ويمكن أن يحوله في ثوان إلى "محفظة جيب". وسجلت الشركة اليابانية براءة اختراع لهاتف ذكي جديد قابل للطي، ثوري في تصميمه بصورة كبيرة، بحسب "سبوتنيك".
ويختلف هاتف "شارب" القابل للطي عن باقي الهواتف الأخرى التي أطلقتها "سامسونج" و"هواوي" في أنه يتم طيه رأسيا، ليصبح بصورة ما، أشبه بـ"محفظة الجيب" التي يمكن وضعها في جيب أي مستخدم بسهولة شديدة. ويظهر من المخططات الخاصة ببراءة اختراع "شارب" أن الهاتف المرتقب سيقدم معلومات وتقنيات إضافية سواء في نسخته المطوية أو غير المطوية. كما يمكن وفقا لتصميم هاتف "شارب" الجديد أن يتم طيه نصف طي، حيث يكون الجزء العلوي من الهاتف بارزا، ليقدم معلومات إضافية أخرى للمستخدم، ويمكنه من الرد على عدد كبير من الرسائل والإشعارات.
ولكن لم تقدم الشركة اليابانية معلومات مفصلة عن باقي المواصفات الخاصة بهاتفها الجديد، وإن كانت تقارير تشير إلى أنها ستعلنه رسميا خلال النصف الثاني من عام 2019 الجاري.
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