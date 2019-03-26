الولايات المتحدة تعلن عن منحة مالية بقيمة 61 مليون دولار لدعم اللاجئين الأفغان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن أكثر من 61 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة والمشردين واللاجئين العائدين في جميع أنحاء أفغانستان، وكذلك اللاجئين الأفغان في المنطقة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم " إن الصراع المستمر والكوارث الطبيعية المتكررة ساهمت في إجبار الناس على الفرار من منازلهم، وتوليد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان، وأن هذا التمويل الجديد سيوفر المساعدة الغذائية الطارئة، وخدمات التغذية، ومستلزمات النظافة، ومياه الشرب المأمونة، وحماية الأشخاص في المناطق الأكثر تضررًا في أفغانستان، وحماية اللاجئين الأفغان الذين يواجهون تحدي إعادة الاندماج في المجتمعات الأفغانية".

