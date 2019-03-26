الذهب يتراجع مع تعافي الدولار وانتعاش الإقبال على الخاطرة

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله خلال الجلسة السابقة، بعد تعافي الدولار وانتعاش الإقبال على الخاطرة وعوائد السندات مع انحسار المخاوف من ركود أمريكي محتمل.

وفي الساعة 1755 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1313.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس ذروته منذ 28 فبراير شباط عند 1324.33 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1315 دولارا للأوقية.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية في تورونتو "تغير اتجاه الدولار الأمريكي قليلا، وفي الوقت نفسه كان هناك تعاف من المستويات المتدنية عبر منحنيات العائد".

وارتفع عائد السندات القياسية اليوم الثلاثاء بعد أيام قليلة هيمنت عليها المخاوف من الركود، وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب. وينظر إلى انعكاس منحنى العائد على نطاق واسع باعتباره مؤشرا على ركود اقتصادي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.2 بالمئة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعد الذهب نحو 14 بالمئة منذ أن لامس أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس آب الماضي بفعل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تميل للتيسير والمخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1541 دولارا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 1532.56 دولار خلال الجلسة السابقة.

ونزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 15.42 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 857.79 دولار للأوقية.