الادعاء السويسري يستمع لبلاتر في تحقيقات مونديال 2006

أكدت محطة تليفزيونية سويسرية اليوم أن جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خضع للاستجواب من قبل سلطات الادعاء في سويسرا التي تحقق في أموال تم دفعها تتعلق بكأس العالم 2006 في ألمانيا.
ووفقا لمحطة "اس ار اف" التليفزيونية السويسرية فإن بلاتر 83 عاما خضع لجلسة استماع اليوم باعتباره شاهدا، وهو الأمر الذي أكدته مكتب الادعاء الفيدرالي في سويسرا.
وبدأ الادعاء السويسري تحقيقات جنائية في نوفمبر 2015 ضد فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 وثلاثة من كبار مسئولي اتحاد الكرة الألماني بشأن الاشتباه في وقوع عملية احتيال، وسوء الإدارة الجنائية وغسل الأموال واختلاس الأموال ولايزال التحقيق مستمرا.
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