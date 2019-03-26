مخاوف تباطؤ نمو الصين والحرب التجارية تنحسر

قال بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد إن المخاوف حيال تباطؤ نمو الصين وتأثير التوترات التجارية الصينية الأمريكية "تنحسر بعض الشيء".

وقال وينترز خلال مؤتمر كريدي سويس للاستثمار الآسيوي في هونج كونج اليوم الثلاثاء "الصين اتخذت إجراءات متواضعة لإعادة تنشيط الاقتصاد".

وقال "نشعر بالرضا حيال الصين".

وتسببت الحرب التجارية الدائرة منذ ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم في زيادة التكاليف وعكرت صفو الأسواق المالية وقلصت صادرات الولايات المتحدة الزراعية وأربكت سلاسل إمداد المصانع.

