"تيليكوم" تبدأ الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس في النمسا

بدأت شركة تيليكوم للاتصالات الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس من الاتصالات في النمسا.

وقال اندرياس بيرفيرت، رئيس شركة تيليكوم النمسا، اليوم الثلاثاء في فيينا:" شبكة الجيل الخامس وصلت اليوم إلى أوروبا".

وقد تم تشغيل محطات الاتصالات النقالة الأولى للشبكة الجديدة مبدئيا في 17 منطقة غالبيتها مناطق ريفية.

وحسب بيانات الشركة، فإن تيليكوم تعتزم استثمار نحو 250 مليون يورو سنويا في مجال البنية التحتية ذات النطاق الترددي الواسع وليس في مجال شبكة الجيل الخامس وحدها.

ومن المنتظر في البداية توفير النطاق العريض لترددات شبكة الجيل الخامس في المناطق التي سيكون فيها تركيب وصلات الألياف الضوئية مكلفا وباهظ الثمن.

وقال المستشار النمساوي، زباستيان كورتس:" نحن أول بلد في أوروبا يجري فيه استخدام شبكة الجيل الخامس تجاريا".

