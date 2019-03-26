بريكست قد يؤدي إلى شطب 80 ألف وظيفة في إيرلندا

أفاد تقرير اقتصادي شاركت في إعداده الحكومة الايرلندية اليوم الثلاثاء بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيكون له تأثير "كبير" على إيرلندا، مع احتمال شطب 80 ألف وظيفة، سواء تم الانسحاب باتفاق أو من دون اتفاق.

وخلص التقرير الذي أعده "معهد الابحاث الاقتصادية والاجتماعية" ووزارة المالية إلى أن إجمالي الناتج المحلي لأيرلندا سيتراجع لأدنى مستوى له منذ عقد ، حيث سينخفض بنسبة 6ر2% عقب الانسحاب باتفاق.

وأشار التقرير أن نسبة الانخفاض ستصل إلى 8ر4% في حال الخروج بدون اتفاق، كما أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 5% بعد الخروج " الفوضوي"، أي بدون اتفاق.

وتوقع التقرير أنه بعد مرور عشرة أعوام على مغادرة باتفاق، ستتراجع العمالة في إيرلندا بواقع 45 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن الخروج بدون اتفاق سيعني تراجع معدل التوظيف بنسبة 4ر3%، أو ما يعادل 77500 وظيفة.

وقالت اديل بيرجين، رئيسة الفريق الذي قام على إعداد التقرير:" تأثير جميع السيناريوات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كبيرا، وسيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد وعلى سوق العمل والشركات".