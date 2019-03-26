ميرك الألمانية تطرح رسميا عرضا للاستحواذ على فيرسوم الأمريكية

أعلنت شركة ميرك الألمانية للأدوية والكيماويات اليوم الثلاثاء أنها طرحت رسميا عرضا للاستحواذ على شركة فيرسوم الأمريكية لأشباه الموصلات.

وأوضحت ميرك أن عرض 48 دولارا للسهم الواحد، يجعل القيمة الإجمالية للشركة، وفقا لهذا العرض، تبلغ 6 مليارات دولار (نحو 3ر5 مليار يورو).

وتابعت ميرك أنه قياسا إلى سعر الإغلاق لسهم فيرسوم أمس الاثنين، فإن عرضها يمثل ارتفاعا بنسبة نحو 24% في قيمة السهم.

وذكرت ميرك أن مدة العرض سارية حتى السابع من حزيران/يونيو المقبل وأشارت إلى إمكانية تمديد هذا الموعد ولفتت إلى أنها حصلت على وعود تمويل للصفقة من قبل مصارف.

بهذا العرض، تدخل ميرك بشكل نهائي في سباق على شركة فيرسوم . كانت فيرسوم اتفقت في كانون ثان/يناير الماضي على عرض للاندماج مع شركة انترجريس الأمريكية عبر تبادل للأسهم في صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار مع رفض مبدئي للعرض المقدم من ميرك غير أن الأخيرة لم تتساهل ولم تتهيب من تقديم عرض استحواذ عدواني يتعارض مع رغبة إدارة فيرسوم، وقالت الشركة الألمانية:" نحن عازمون بثبات على إتمام الاستحواذ على فيرسوم".

ودعت ميرك أصحاب الأسهم في فيرسوم مجددا إلى التصويت ضد الاندماج مع شركة انترجريس ولفتت إلى أنها قدمت بيانا نهائيا بهذا الشأن إلى هيئة الرقابة على البورصة الأمريكية.

وتسعى ميركل من خلال الاستحواذ على فيرسوم إلى تعزيز النشاط التجاري الضعيف في تجارة الكيماويات التخصصية وإلى تعزيز موقفها في مجال صناعة الإلكترونيات.