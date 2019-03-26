"المملكة القابضة" تبيع ملكية أسهما في "كريم" بـ 1.25 مليار ريال

قالت شركة المملكة القابضة بأنه تم بيع أسهما في شركة كريم الى شركة أوبر بصفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال سعودي كجزء من عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم .

وستحصل شركة المملكة على 565 مليون ريال سعودي نقدا و كذلك ستحصل على سندات قابلة للتحول إلى أسهم في شركة أوبر بقيمة 685 مليون ريال.

وقالت "المملكة" بأن القيمة الدفترية للأصل بلغ 765 مليون ريال، كما من المتوقع بأن يتم تحقيق مكاسب بمبلغ 485 مليون ريال كأثر مالي حيث سيظهر في الربع الأول من عام .