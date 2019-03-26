الذهب يتراجع إلى 1317.46 دولار للأوقية مع صعود الأسهم وعوائد السندات الأمريكية

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أعلى مستوياته في شهر خلال الجلسة السابقة، حيث نال تعاف طفيف في أسواق الأسهم وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1317.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ذروته منذ 28 فبراير شباط عند 1324.33 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1317.10 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني "رغم تنامي المخاوف، فلسنا متأكدين تماما أن ركودا سيقع لأن انعكاس منحنى العائد ينبغي أن يستمر لربع سنة كامل وليس ليوم أو يومين."

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن عائد أذون ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع كمؤشر على ركود اقتصادي.

لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات ارتفعت اليوم، مما رفع الأسهم الآسيوية، وإن كانت التوقعات مازالت غائمة حيث يعكف المستثمرون على تقييم فرص انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1566 دولارا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1532.56 دولار خلال الجلسة السابقة.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.48 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 852.30 دولار للأوقية.