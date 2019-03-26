"جوجل" تقيم مركزا جديدا في تايوان

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" اليوم اعتزامها إقامة مركز هندسي جديد في تايوان لتطوير تقنيات الذكاء الصناعي.

وقال "ريك أوسترلوه" كبير نواب رئيس "جوجل" للأجهزة والخدمات في تصريحات للصحفيين بالعاصمة التايوانية تايبيه: "نحن بصدد توسيع نطاق وجودنا في تايوان من خلال مركز جديد في مدينة تايبيه الجديدة".

وبحسب الشركة، سيتم بنهاية عام 2020 نقل بعض فرق عمل جوجل المتواجدين في مناطق مختلفة من تايوان إلى المقر الجديد في "نيو تايبيه سيتي" المجاورة للعاصمة تايبيه.

كانت "جوجل" أعلنت في مارس 2018 أكبر حملة توظيف لها في تايوان، بالتعاون مع شركة صناعة الهواتف الذكية التايوانية "إتش.تي.سي"، وذلك في إطار جهود الشركة الأمريكية للمساعدة في تطوير آلاف الخبراء في مجال الذكاء الصناعي. ويعمل لدى "جوجل" حاليا في تايوان حوالي 2000 موظف.

وقال "أوسترلوه" إن تايوان ستصبح أكبر مركز أبحاث وتطوير لشركة "جوجل" في آسيا، حيث تستهدف توظيف مئات الموظفين الجدد في أنشطتها التايوانية.

وتتعاون "جوجل" مع الحكومة التايوانية منذ عام 2018 من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي للجزيرة. وفي عام 2019 تستهدف "جوجل" توفير أساسيات تكنولوجيا الذكاء الصناعي لحوالي 10 آلاف شخص وتدريب 20 ألف مطور في هذا المجال هناك.