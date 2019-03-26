"باناسونيك" تطور منظومة إلكترونية تساعد الناس على عدم نسيان مقتنياتهم الضرورية في المنزل

طورت شركة "باناسونيك" اليابانية منظومة إلكترونية فريدة، تساعد الناس على عدم نسيان بعض المقتنيات الضرورية عند مغادرة المنزل.

وتشمل منظومة "Hitokoe" الفريدة جهازا يثبت بالقرب من باب المنزل، وعددا من الشرائح الإلكترونية التي يمكن للمستخدم تثبيتها على الأغراض التي يستعملها بشكل يومي، كالمفاتيح والهاتف والمحفظة والمظلة وغيرها.بحسب "روسيا اليوم"

وتعمل هذه التقنيات مع تطبيق في الهواتف الذكية، يقوم بإرسال إشعار للمستخدم في حال خرج وابتعد عن المنزل ونسي أخذ أحد الأشياء التي ثبّت عليها الشرائح الإلكترونية.

كما يمكن للمستخدم أن يبرمج "Hitokoe" الإلكتروني ليقوم بتذكيره بالقيام بنشاطات أو أعمال معينة، في أيام محددة من الأسبوع.