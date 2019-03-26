ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ شهر

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا للجلسة الثالثة على التوالي في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل لجوء المستثمرين إلى الملاذات الاستثمارية الآمنة مع تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وساهم ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، واحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق والغموض الذي يحيط بالمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في زيادة اهتمام المستثمرين بالذهب.

كان الدولار الذي حق مكاسب جيدة يوم الجمعة الماضي قد استقر في تعاملات اليوم، لكنه ظل متراجعا رغم استرداد بعض خسائره خلال تعاملات اليوم. وبلغ مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية حوالي 50ر96 نقطة بانخفاض نسبته 13ر0% عن مستواه يوم الجمعة في أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وارتفع سعر الذهب بواقع 30ر10 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 60ر1322 دولار للأوقية تسليم نيسان/أبريل المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 26 شباط/فبراير الماضي. وكان الذهب قد ارتفع يوم الجمعة بمقدار 5 دولارات أي بنسبة 4ر0% إلى 30ر1312 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 160ر0 دولار إلى 567ر15 دولار للأوقية تسليم أيار/مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0140ر0 دولار إلى 8565ر2 دولار للرطل تسليم أيار/مايو المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن منطقة اليورو والولايات المتحدة، المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع تزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي إلى دائرة الركود، في أعقاب وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات إلى أقل مستوى لها منذ ثلاثة أشهر وذلك لأول مرة منذ .2007

