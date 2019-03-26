المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسهم الأمريكية

ختم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 جلسة معاملات متقلبة على انخفاض طفيف اليوم الاثنين مع استمرار بواعث القلق من تباطؤ في الاقتصاد العالمي في حين انخفضت أسهم أبل بعد أن كشفت الشركة عن خدمتها لبث المقاطع المصورة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.51 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة ليصل إلى 25516.83 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 2.35 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 2798.36 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.13 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 7637.54 نقطة.

